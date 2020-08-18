頗受台中政商名流青睞、印月餐旅集團旗下的「印月創意東方宴」，疫情期間告別了屹立15年的七期市政北一店，4月底喬遷至單元二公益路二段、益豐路口，砸下數千萬元重金打造全新餐廳，店名也變成「印月餐廳」，主攻中菜、創意料理；5月全新開幕期間，適逢母親節檔期，加上6月疫情解封，全新開幕至今，9間大包廂天天客滿、喜慶宴客訂單滿檔，成為單元二公益路新商圈的人氣名店。

印月餐旅集團董事長張崇勤表示，印月餐廳維持著一年換二次菜的頻率，持續鼓勵廚師新菜創作、老菜新陳，全新開幕讓許多吃過新印月菜色的顧客直呼：「你們是不是換主廚了？」無論菜色、擺盤、桌菜配套，就是要讓舊雨新知耳目一新，而新印月餐廳果真作到了。

印月餐旅集團副總兼行政主廚王永勳，喜歡顛覆傳統做法、創意十足，甚至在十人桌菜內，大膽採用了麵線或米粉取代米飯為主食。例如1.28萬元桌菜的「龍蝦蝦膏麵線」，活龍蝦鮮甜，但麵線更是一絕，加入了蝦膏大火拌炒鮮香十足。

除了桌菜，印月餐廳更推出了許多創意小點，例如讓小孩不再怕吃蔬菜的「小棠菜」、還有法式中吃的「松露盒子」等等，都是讓饕客討論度十足的創意料理。

印月餐飲在後疫情時期，接獲許多婚宴訂桌。王永勳表示，印月餐廳可以容納35桌婚宴訂桌，自從全新開幕以來，深受新人的喜愛，除了大宴小酌之外，婚宴也將是印月餐廳未來的主攻市場之一。

開過日式料理、川菜館的印月餐旅集團，目前集團旗下有印月餐廳、法月當代料理、山鯨燒肉、27 1/3Cake House等餐飲品牌，底蘊深厚。攤開印月餐廳菜單共有100多道單點菜色，從西式、日式、中式各菜系、甚至創意料理應有盡有。如同印月餐廳喬遷卻沒有舉辦盛大的儀式一樣，「印月只想作自己想作的菜色！」王永勳如此說。

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