新加坡政府17日宣布加碼80億新元（約新台幣1,730.4億元），援助深受新冠肺炎疫情重擊的經濟。另一方面，拜黃金出口激增所賜，星國7月非石油出口年增6％，大幅優於市場預期。

新加坡副總理兼財長王瑞杰在電視演說中表示：「疫情對經濟造成嚴峻衝擊，全球經濟依然十分疲弱，復甦將取決於各國對疫情的控制情況。」

星國前四輪振興方案規模合計將近1,000億新元，約占國內生產毛額（GDP）的20％。

最新一輪振興方案延長許多現有措施，包括薪資補貼至多延長七個月至2021年3月，企業可獲得的補助金額取決於各產業的估計復甦狀況；對航空業額外提供1.87億新元助補；對失業或因疫情導致薪資大幅減少，以及低薪勞工發放現金。

此外，新加坡政府本次還提出3.2億星元觀光補助，以提振國內旅遊。

王瑞杰表示，政府不會動用儲備金來支應最新一輪振興計畫，政府打算重新分配原先預計用於其他計畫的資金，例如因疫情延期的開發支出。

另一方面，新加坡企業發展局同日公布，7月非石油出口額年增6％，升幅遠遠高於經濟學家預估的3.4％，不過仍遜於6月的年增13.9％。

報告顯示，星國電子產品出口繼6月年增22.2％後，7月增加2.8％。非電子產品出口年增幅由11.7％縮減至6.9％，其中非貨幣黃金出口躥升227.9％，特殊機械年增60.1％，製藥出口攀升15.5％。

就地區來看，星國7月對美國出口揚升98.7％，遠遠高於6月的年增23.1％；對韓國出口勁升56.3％，相較於6月的增加85.6％。

新加坡是大陸以外最早爆發新冠肺炎疫情的國家之一，根據星國衛生部數據，截至17日下午，新加坡累計確診病例超過5.58萬人。

(工商 )