ZOOM旗下的Zoom Phone雲端電話服務擴展至25個國家及地區，包括香港、阿根廷、巴西等。

香港經濟日報報導，目前，Zoom Phone雲端電話服務覆蓋全球40多個國家及地區，此次新增的國家和地區包括香港、阿根廷、巴西、芬蘭，以及新加坡等。透過擴大服務覆蓋範圍，Zoom客戶能夠由舊有的電話系統轉至Zoom Phone，並將所有業務通訊系統統一整合至以視訊優先的通訊平台Zoom。

為協助客戶簡化電訊商組合，Zoom推出Global Select計劃，讓企業能夠在Zoom提供PSTN服務的40多個國家和地區中，以單一價格享用本地電話服務。除了在40多個國家和地區提供本地電話服務外，Zoom Phone透過其「自攜裝置模式」（Bring Your Own Carrier）提供覆蓋全球的電話連接服務。對於無需為員工提供個別直線電話號碼的公司，Zoom將繼續以Zoom Phone Pro雲端電話服務，為他們提供簡便的通訊解決方案，每位用戶定價為每月8美元起。

(工商 )