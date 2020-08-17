距離美國大選不到80天，民主黨全國黨代表大會（DNC）17日起在威斯康辛州密爾瓦基登場。大會前夕，民主黨籍的前財長桑默斯痛批川普，是美國史上最爛總統。
桑默斯在柯林頓時期擔任財政部長，歐巴馬當家時出任白宮經濟顧問，是權威經濟學家，也曾任哈佛大學校長。他在接受雅虎財經專訪時火力全開，稱川普是「美國歷來45名總統中，最糟糕的一個。」桑默斯說，從川普回應新冠肺炎等問題的無能，對美國體制、法規和尊重人民傳統的破壞等方面來看，川普「每天都造成嚴重傷害」。
桑默斯預言，拜登和賀錦麗這對競選搭檔，可望擊敗川普；且民主黨重新入主白宮後，拜登政府將讓公務體系重回傳統正軌，並執行各項支撐中產階級的政策，進而讓美國得益，例如「在疾病方面聆聽公衛學者的建言，在國際關切事務上，以文明方式和盟友商議」，在攸關全民上「公平對待所有人，而非訴諸種族主義」。字字句句，都在打川普的臉。
(中時 )
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