行政院日前宣布將在全台國中、小班班裝設冷氣，基隆市議會17日舉行臨時會，議員莊錦田質疑，只有13間學校先行被納入裝設冷氣計畫，那其他學校何時才有冷氣吹，對此，教育處長林祝里表示，教育部有做調整，未來基隆所有學校將在8月25日會勘完畢後，全面招標裝設冷氣，絕不遺漏。

基隆市共有47間國中小，但遭議員指出只有13間被納入冷氣裝設計畫，在地師生紛紛擔心出現排擠效應，此外更有補助經費的永續問題。市議員王醒之表示，冷氣裝設中央只一次性補助，但在採購冷氣後，無論是電費分攤還是機台保養都會成為大問題。

王醒之強調，現在政府提供給各級學校的水電補助早已不夠用，若未來再加上冷氣費用，校園財政將會更辛苦，並請市府可以將政策施行後的配套措施規劃完整，千萬不要帶給民眾困擾。

對此，林祝里表示，未來待會勘審核完畢後，各校即可按期程規劃招標設計標，只要學校完成招標規劃設計，教育處絕對會全力以赴推進，絕不漏掉任何一位學童的權利。至於電費問題，林祝里說，中央預計補助包含5月、6月、9月、10月等4個月份，其餘採使用者付費原則支付。

市議員張顥瀚則提出，基隆在地許多學校本因環境地理位置和特殊性，存在校園內溫度的高低差，他認為，政策的施行必須妥善的規劃及因地制宜，比如正濱國小有嚴重的西曬問題，若沒有實際幫學校加裝窗簾，反而選擇設置冷氣，不僅沒有達到實際效果，更造成能源大大的浪費。

林祝里表示，電費中央已研訂統一收費標準，原則上會以「開放時間」搭配「可開放溫度」，而山邊溫度較低的學校，也會等待室溫需要時，再另行開放。她強調，市府將在校園降溫方面推廣配套措施，其中包含利用太陽能板減少曝曬、以隔熱紙調整低樓層溫度等方針，促使學校有舒適的環境。

(中時 )