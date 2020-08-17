民眾黨在高雄市長選舉慘敗，國民黨文傳會副主委王鴻薇今天在臉書直指黨主席柯文哲光環已失，行情變成跟新科綠委賴品妤你來我往。不過她也以「哀矜勿喜」提醒國民黨人士，「鬥倒韓國瑜、柯文哲，民進黨下一個要鬥誰？」

王鴻薇說，這次高雄市長補選，民進黨是贏家。國民黨再吞大敗，2024的總統對手柯文哲夢碎，民進黨好整以暇，現在除了派系繼續內鬥之外，就是再找對外鬥爭的對象了。

她說， 2020總統大選，民進黨及其側翼全力攻擊韓國瑜，即使總統大選結束，仍發揮「宜將勝勇追窮寇」精神，鬥到韓國瑜退出高雄，絕不給韓翻身機會。韓國瑜被鬥垮。民進黨毫不令人失望，把箭頭對向下一個敵人柯文哲。柯文哲早早喊出2024總統大夢，已犯了兵家大忌，所謂棒打出頭鳥，不打柯打誰？

王鴻薇說，高雄市補選失利，柯P的行情變成跟新科立委賴品妤你來我往，柯P光環已失，民眾黨前景不明，此刻民進黨勢必尋找下一個攻擊目標。

她指出，國民黨內很多反對藍白合作者，多著眼於2022縣市長及市議員選舉的利益，以為柯P、民眾黨垮台，就是國民黨最大利益，格局真的有限。

王鴻薇強調，後高雄之役時代，又是一番新局。對對手，哀矜勿喜；對自己，勿懷憂喪志，因為下一場戰役隨時會登場。

(中時 )