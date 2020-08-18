美國加州近日氣溫飆高，民眾用電需求暴增，促使當地近20年來首度實施限電。管理電網的加州電力調度中心（ISO）表示，若高溫狀況持續下去，不排除繼上周五、六後再度停電。由於熱浪來襲，民眾湧向海灘、湖邊等戶外地點避暑，加州政府擔憂這恐怕導致當地疫情升溫。

加州部分地區接近或突破歷史高溫，不僅導致當地野火機率升高、民眾中暑送醫，更可怕的是人潮聚集海灘，可能使得新冠疫情確診病例暴增。

當地民眾抱怨，附近海灘上周末迎來大批遊客，但多數人並未戴上口罩，更沒維持社交距離，他們害怕疫情恐一發不可收拾。

截至17日為止，加州新冠肺炎確診病例逾62.9萬人，死亡1.12萬人，光是16日死亡病例便新增77人。公衛專家再度呼籲，民眾外出務必做好防疫工作。

受到熱浪影響，加州電網無法負荷民眾用電需求，促使ISO上周五、六連續兩晚要求當地三大電力公司-太平洋瓦電（PG&E）、南加州愛迪生公司（SCE）、聖地牙哥天然氣和電力公司（SDG&E）實施分區限電，儘管停電時間僅維持數小時，但足以顯示電力吃緊的事實。

(工商 )