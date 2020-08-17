高雄市長補選，國民黨敗選，國民黨立法院黨團總召林為洲竟喊說，「是該告別韓流了」，引爆韓粉怒灌爆其臉書，17日林為洲也出面澄清。對此，台北市議員王世堅直言，林為洲這樣講太現實，並指出韓國瑜出面帶動了藍營的人氣，他甚至還建議藍營應該找韓國瑜當黨主席，這樣才能保證最基本的戰鬥力。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，輸贏都是一時的，勝敗兵家常事，不能說輸了就罵別人是腐敗。他還認為林為洲的談話，讓他覺得太現實了，甚至還讓王世堅感到很訝異，並指出他平常看林為洲做人滿厚道的，怎麼會講這個話？講說潮起潮落，現在潮落了，韓流潮落了，林的意思就是說要切割。

王世堅指出，選舉不只是指有理性分析，感性也占很重大的一個因素，要有基本的感情，這是一個動力。而選前之夜要不是有韓國瑜要站出來，哪來有那麼多人？數萬人之多。他覺得政治輸贏一回事，不要怪誰，怪東怪西，甚至還怪支持者，怪韓流，這個就不對了。

王世堅還幫韓粉抱屈說，韓粉有什麼罪？「他們只是政治立場跟我們截然對立，但是我心裡面我對他們還滿尊重的，因為他們起碼不像國民黨的過去的支持者，還必須動員給他們支援、車馬費、有吃的有拿的，韓粉都沒有，伙食也自理，這個精神是滿感人的。」

王世堅也幫韓國瑜14日晚間的演講內容緩頰，指大家誤會韓了，他認為雖然韓那天的演講滿無厘頭的，但很高竿，用「鵝蛋助孕」，化解李眉蓁論文抄襲的尷尬，而且也沒有挑起對立。

最後，王世堅直言，他覺得現在的國民黨看起來死氣沉沉，如果有比較聰明的人，就應該呼籲韓回來當黨主席，韓國瑜至少生命力旺盛，並分析，要有起碼的生命力、戰鬥力，才可以說我們藍綠再戰，「輸贏不論，氣魄由在」。

(中時新聞網)