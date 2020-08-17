廣告才子黃文博，臉書發不參戰聲明。（取自黃文博臉書）

廣告才子黃文博，在臉書發表不參戰聲明，拒絕以任何方式參與因兩岸摩擦導致之軍事戰爭，當台海發生軍事衝突，戰爭來時，他拒絕參戰。

黃文博引聯合國人權委員會1995年決議：「人有因良心而拒絕軍事服務的權利」指出，他的良知告訴他，兩岸戰爭是可以避免，卻任令其發生之故意，有圖謀政治私利之不軌。明知戰爭之恐怖，卻不盡一切手段避戰，反置人民生命財產於倒懸，其心可誅，有違良知。

他表示，「我的良心告訴我」，兩岸戰爭必將摧毀大家窮盡一生建設的成就，必將喪失無法計數的年輕性命，必將殘留仇恨於世世代代，其至慟、至殤、至悲，至深且巨，難以彌補。明知戰爭之慘絕人寰，卻刻意執意恣意而為，有違良心。

因此，他引用聯合國1995年決議，因良知與良心因素，不參戰，並且不從事任何軍事服務。

黃文博指出，如果兩岸不幸發生戰爭，是自私加算計，惹火上身，如同貪玩碟仙，卻請不走靈體，自作就該自受，干他何事？如果兩岸不幸發生戰爭，是長期以來跳樑嚎哮，惡言尋釁的逢中必反人士心想事成，誰造業誰來擔，干他何事？

他也提到被敗選焦慮纏身的川普，正想方設法把台灣這顆棋子從戰爭邊緣往前推，步步進逼，誘使中國出手，戰火就是川普扭轉選情的火種！

他批評美國，從來都是把戰場開在別人家裡，絕不讓戰火燒到自家，典型的死道友，不死貧道。即使台海開戰，美國絕對將防火牆畫在台灣東部海域，不允許戰火延燒到第二島鍊，所有火力，只會集中在台灣。台灣執政者視川普為道友，可這位美國貧道眼中，台灣是可以死的道友。這道理有很難懂嗎？

他強調，戰爭為萬不得已之最終手段，為人類所能行使之最殘酷行為，避之唯恐不及，豈可把戰爭掛在嘴上！當前兩岸情勢風起雲湧，一觸即發，此刻的台灣人頻頻接收到來自各方的瀕戰示警，但許多人無感無覺，不知厲害，還活在集體麻醉狀態，逞口頭強硬，耍嘴皮勇敢，是想用唇舌對抗炮火？是想噴口水淹沒敵艦？要他為這些人上戰場打仗，門都沒有！

因此，他特此再次鄭重聲明：當台海發生軍事衝突，戰爭來時，他我拒絕參戰。

(中時新聞網)