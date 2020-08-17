因應台南科學園區近年高科技產業快速發展，台南市政府啟動南科園區特定區的新市開發區塊（I區）都市計畫整體開發作業，並已由都委會審議通過，未來將建構完整產業生活圈。

市長黃偉哲表示，南科特定區周圍的開發是市府施政重點，為提高周邊生活服務機能及人口移居誘因，市府啟動南科I區都市計畫整體開發作業，已經都委會審議通過。

台南市政府都發局表示，南科I區計畫面積20.75公頃，位於南134、鹽水溪排水路及大洲排水路間，未來將以區段徵收方式開發，將畫設近10公頃之住宅及商業用地，補足園區周邊生活機能，帶動地方發展。

另考量I區地勢低窪，屬易淹水地區，故配合畫設1.06公頃之公園兼滯洪池用地，以降低淹水風險並提供居民休憩空間。

都發局指出，本案於7月31日第91次台南市都市計畫委員會審議通過，市府將接續辦理區段徵收公益性及必要性評估，及抵價地比例評估報告，預計於明年初提報內政部地政司審議。

(中時 )