（總統蔡英文希望加強與索馬利蘭的雙邊合作，共同因應全球挑戰。圖／本報資料照片）
台灣駐索馬利蘭代表處正式成立，總統蔡英文表示，索馬利蘭是個年輕但充滿活力的民主國家，也擁有豐富的天然資源。今年以來，台灣和索馬利蘭決定深化合作關係，第一步就從互設代表處開始。
台灣駐索馬利蘭代表處在首都哈爾格薩（Hargeisa）正式成立，典禮上升起中華民國和索馬利蘭國旗，雙方並簽署技術合作相關協議。
蔡英文表示，位於非洲之角的索馬利蘭，是個年輕但充滿活力的民主國家，也擁有豐富的天然資源。今年以來，台灣和索馬利蘭決定深化合作關係，第一步就從互設代表處開始。在外交部努力下，現在駐索馬利蘭代表處已經完成籌備、正式揭牌了，這是台索雙邊關係的重要時刻，她特別錄製影片，向索馬利蘭的朋友致上問候和祝福。
她強調，台灣殷切期盼與索馬利蘭的朋友們加強合作，共同因應全球挑戰。基於互惠互助的精神，台灣和索馬利蘭將共同致力推動各項合作，包括農業、漁業、能源、礦業、醫療衛生、教育及資通訊等。相信兩國在這些領域都將獲致長足進展，希望台灣與索馬利蘭的夥伴關係，有助於促進非洲之角的和平、自由與繁榮。
(工商 )
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