據美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，CNN委託民意調查機構SSRS進行的一項新的民調顯示，儘管前副總統拜登在幾個重要議題上仍比川普總統擁有優勢，他選擇加州聯邦參議員賀錦麗作為競選夥伴也很大程度上獲得正面評價，但是拜登在登記選民中相對於川普的領先優勢，自6月以來已經明顯縮小。

《環球時報》17日報導，上述民調數據顯示，整體上來看，有50％的登記選民支持拜登和賀錦麗，有46％的選民表示支持川普和彭斯。有72％的選民表示，他們對今年秋天的投票「非常熱情」，在這些選民中，拜登對川普的優勢擴大到53％對46％。然而，在那些對大選影響很大的州的選民中，拜登的優勢較小。

民調顯示，在15個戰場州（也被稱為搖擺州），拜登獲得了49％的登記選民的支持，而川普的支持率為48％。

報導稱，自6月以來，全美選民的民調活動主要集中在男性選民中（6月份川普和拜登的男性支持程度大致均等，但現在56％支持川普，40％支持拜登），年齡在35歲到64歲之間的選民（他們現在傾向於川普，但在6月份時傾向於拜登）和獨立人士（6月份拜登以52％對41％領先，但現在拜登和川普分別為46％和45％）。

自6月以來，川普還鞏固了自己黨派的支持者。今年6月，8％的共和黨人或傾向於共和黨的獨立人士稱他們會支持拜登，而現在這個數字只有4％。川普在保守派中的支持率從76％上升到了85％。

不過，民調顯示，川普的支持者（12％表示可能會改變）比拜登的支持者（7％表示可能會改變）更有可能在11月大選前改變主意。

更多的選民稱自己做出選擇的理由是由於川普，而不是拜登。近60％表示，他們之所以支持候選人是出於自己對川普的看法（29％表示，他們支持拜登更多的是因為反對川普，30％表示他們投川普票是因為支持他），只有32％的人認為拜登是決定性因素（19％的人投票支持拜登，13％的人投票反對他）。

整體而言，有54％不贊成川普作為總統處理工作的方式，42％贊成。自6月以來這個數字上升，與今年早些時候川普的支持率大致相當。不過，在提名大會前尋求連任的總統支持率名單上，這一支持率仍然使川普接近墊底。川普領先於卡特（33％的支持率）和老布希（35％），但低於歐巴馬（48％）、小布希（49％）、柯林頓（53％）和雷根（54％）。

報導指出，川普在全國的支持率仍然很低（43％支持，55％不支持），與拜登相比有些不利（46％支持，47％不支持）。在戰場州，選民對兩位推定候選人的看法幾乎持平：52％的人不支持拜登，54％不支持川普，支持率均為45％。

(中時 )