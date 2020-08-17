「未來之星對抗賽」今（17）日午場由地主台體大棒球隊迎戰亞大棒培訓隊，亞大棒由年輕小將張弘稜先發4局、失2分。亞大棒靠著第5局滿壘時鄭宗哲安打與莊季霖高飛犧牲打，攻下3分逆轉；加上林奕丞、黃文鈺、詹曜銘與劉智銚輪番上場，終場以7比4擊敗台體大，收下對抗賽第3勝。

亞大棒雖然一開賽就落後，不過第3局李亦崴二壘安打加上對手暴投，先追回1分。第5局邱偉峻、黃彥賓接連安打，李亦崴保送，無人出局滿壘。鄭宗哲擊出2分打點安打，再加上莊季霖高飛犧牲打，攻下3分逆轉超前。第7、8局台體大又奉送失誤與保送，亞大棒擴大領先，終場就以3分之差擊敗台體大。

張弘稜主投4局用64球，最快球速148公里，被擊出5支安打，另投出2次觸身球與1次三振，展現化解危機的能力，將失分控制在2分。林奕丞中繼2.2局，送出2K、無失分；黃文鈺1局2，K掉1分非自責分；詹曜銘1局失1分，最後劉智銚收尾1人次，助亞大棒鎖定勝利。

(中時 )