女星王宇婕近年在本土劇表現亮眼，事業順利愛情也得意，有個穩定交往8年的會計師男友，今（17日）她出席私密處保養品代言活動，就不避諱大談床事，更自曝兩人沒避孕措施，不排除帶球閃婚的可能。

據《三立新聞網》報導，王宇婕對於公開聊床事相當大方，她認為是很健康的事，「大家也都是成年人了，會有些活動，我覺得很正常」，更坦言和男友「昨天剛忙完」，完全不扭捏。

被問到已經交往8年了，有沒有打算結婚？王宇婕表示雙方家長並沒給壓力，並說：「如果我有小孩，可以結婚，但沒有的話，這樣繼續下去也很好」，由於自己想要小孩，所以兩人也沒在做避孕措施，但目前他們尚未準備好，自己也有向男友釋放暫時還沒想嫁的訊息，但一切還是順其自然，「有了不會把孩子拿掉，就會『帶球結婚』」。

事實上，王宇婕的會計師男友去年才被拍到首度曝光，兩人交往多年，被問到婚期，王宇婕曾說在一起開心就好，若有小孩一定會結婚，「但好多朋友都離婚，我是善變的雙子座，哪天突然結了也不一定。」

(中時新聞網)