1名只有13歲的俄羅斯女孩黛莉雅(Darya Sudnishnikova)在學校時，慘遭同校的男同學性侵，導致她小小年紀就已有生孕，今日(17) 黛莉雅勇敢在IG平台上發表宣言，她已經在今早10點生下自己的女兒，她現在要好好的休息，對此黛莉雅也發表感言，謝謝在IG平台上支持她的網友，她也說明自己歷經了1個艱辛的生產過程。

據郵報報導指出，這名勇敢的俄羅斯小媽媽黛莉雅，在今日(17)成功誕下1名女嬰，女嬰重量約8磅，身高有21英寸。黛莉雅也表示，更早前她與自己10歲的男朋友一同上節目受訪，也堅定的表態這名男孩就是肚子裡嬰兒的親生爸爸，然而黛莉雅後續也說明，其實10歲男孩並非女嬰的原生父親，她透露自己在學校，曾被1名16歲的男同學侵犯，才導致自己後來有了身孕，她也說明她想要把這個訊息PO上網，但深怕會影響到警方的調查行動，才因此作罷。

警方指出，將會從此名女嬰身上取得血液DNA來進行調查，也會全力抓捕此名犯下強制性關係的男同學將他繩之依法，根據俄羅斯的法條，男生16歲在俄國已算是成年人，因此這名男同學恐怕已經犯下誘拐未成年少女懷孕的罪名。

(中時新聞網)