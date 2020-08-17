「未來之星對抗賽」今（17）日晚場由U18出戰U23，前7局陷入投手戰，第8局風雲變色，U23以4支安打與1次保送將比分拉開為5比0。但U18在下半局還以顏色，用4支安打與3次保送追至只差1分。9局上U23攻下1分保險分，下半局U18無人出局連續2支安打，後繼乏力只攻下1分，終場U23就以6比5擊敗U18，讓U18吞下首敗。

U23推出張景淯先發，投4局最快球速143公里，只被擊出2支安打，送出5次三振，保送2次，無失分。中繼的鄭浩均投3.2局，最快球速150公里，被擊出3支安打，另有2次三振與保送，留下的跑者都得分，所以共失3分。

接著後援的李家成未解決任何人，改由陳柏毓登板，雖然他先投出保送，不過用三振瓦解U18攻勢。但9局下他接連被2支安打後退場，由李超穩定抓下3個出局數鎖定勝利。

U23在第5局先靠U18守備失誤首開紀錄，第6局葉仲益安打，再靠陳建川適時安打，攻下第2分。第8局U23葉仲益安打、李育全保送，攻佔得點圈，接著陳建川安打追加1分，陳聖平安打形成滿壘，代打林家正又擊出安打再進帳2分，U23擴大比分來到5比0。

8局下輪到U18吹起反攻號角，2人出局後林子豪、馬傑森與陳佳樂連3支安打將鄭浩均打退場。臨危上陣的李家成面對3人次，被擊出1支安打與2次保送，形成滿壘，退場改由陳柏毓登板；雖然他先投出保送再失1分，不過還是用三振幫助U23保持1分領先。

9局上U23再靠著U18內野守備失誤追加1分保險分，9局下U18雖然無人出局黃勇傳與林子豪接連安打，但是李超登板救援，連續三個滾地球，U23就以1分險勝U18。

(中時 )