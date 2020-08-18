藝人安心亞近日忙著籌備新專輯的發行，但聽說在創世安養院基隆院有一名死忠支持的鐵粉，希望能跟她見上一面，便二話不說的抽空親自前往創世安養院基隆院探望，也為支持她的鐵粉圓夢，也盼用自己的力量，鼓勵游小姐。

創世指出，現年28歲游小姐，10年前因生病引發腦膜炎，經救治，仍不幸成為植物人，正值青春年華的她，追夢人生就此喊卡，102年社政單位轉介創世基隆院，入住前，身形消瘦，經護理人員細心照料下，已恢復正常體態。

得知游小姐未完成的心願，其一希望能與安心亞見上一面；創世工作人員便展開圓夢計畫，主動聯繫經紀人，安心亞本人雖忙於新專輯發行，二話不說就前往替鐵粉圓夢，親自鼓勵游小姐。

當日安心亞小姐溫柔問候，加油打氣，並親手為她擦上最愛的繽紛指甲油，得知再過三個多月便是游小姐生日，安心亞也與她立下約定，一定帶著蛋糕親自到場為她慶生。

安心亞小姐表示，感謝安養院所有工作同仁，默默照顧這群無法言語、不能行動的植物人，也很開心替游小姐圓夢，來到這裡除了幫助別人，也溫暖了自己，感覺特別有意義，粉絲的支持，一直是陪伴她，不畏艱難，走下去的動力。

創世基隆院目前安養56位植物人，每位植物人背後都有個心酸的故事及一個辛苦的家庭，呼籲社會大眾可以一人一點滴，小愛匯集成大愛，幫助植物人常年服務，減緩植物人家庭照顧上的沉重負擔，也歡迎各界捐出部分振興券。

(中時 )