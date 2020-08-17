根據美國政府合約網站的招標書，北約正在決定更換服役接近40年的E-3A哨兵式預警機（ Sentry AWACS） 。

防衛部落格(Defense Blog)報導，E-3A是最早的預警機之一，是1970年代研發，由當時的波音707大型噴射客機所改裝，機背上安裝大型旋轉雷達，可以擔任指揮與控制戰鬥管理，或是監視、目標檢測和追蹤，從1976年開始量產，於1992年停產，全球總數為68架。

北約的第1架E-3A是在1982年取得，之後陸續交付，最終總共有14架，分配在北約各國。如今這個機隊已經服役近40年，自然有更替的必要。18個北約國家決定，在2023年之前必須挑選新一代的預機，以便在2035年之前投入使用。

E-3A預警機對北約極為重要，E-3可以在大約10000公尺的高空飛行，不斷監視半徑400 公里的空域，並可以通過資料鏈路與地面、海上和其他空中的飛機橫向聯絡與分享資料。

澳洲的E-7預警機。(圖/澳大利亞皇家空軍)

瑞典的全球眼空中預警機。(圖/SAAB)

新一代的預警機有波音的E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail），改用波音737機體，加裝新一代的多功能電子相陣雷達，這種雷達也就不用旋轉，掃描效率更高。另外還有瑞典的「全球眼」(GlobalEye)，用龐巴迪全球6000(Bombardier Global 6000)公務機改裝，機背有艾立眼-ER相列雷達(Erieye ER)，機腹下方另外還有搜索雷達和光電/紅外線傳感器，使全球眼的偵測能夠更全面，除空域搜索，還能執行海上和陸上監視任務。

(中時新聞網)