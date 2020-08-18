17日上午43名山友搭乘遊覽車至嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，隨後兵分兩路，其中10名山友往知名景點千人洞前進，下山時卻有3名山友失聯，豐山社區巡守隊及消防漏夜搜索，在晚上11點33分接觸到3名登山客，均未受傷。

嘉義縣消防局表示，晚上11點33分隊員回報接觸到3名登山客，3人均未受傷無需就醫，已協助帶往出口，據了解，3人因進度落後其他隊員，加上沒有照明設備，眼見天黑不敢下山，於是待在千人洞過夜，卻但因手機沒有訊號無法報平安，才造成巡守隊、消防需上山救援。

(中時 )