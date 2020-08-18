千人洞失聯山友找到了 未帶照明設備不敢下山又沒訊號報平安 00:042020/08/18 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐山千人洞是知名景點，因路徑有難度不少山友會選擇紮營過夜。（陳建富提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日上午43名山友搭乘遊覽車至嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，隨後兵分兩路，其中10名山友往知名景點千人洞前進，下山時卻有3名山友失聯，豐山社區巡守隊及消防漏夜搜索，在晚上11點33分接觸到3名登山客，均未受傷。 嘉義縣消防局表示，晚上11點33分隊員回報接觸到3名登山客，3人均未受傷無需就醫，已協助帶往出口，據了解，3人因進度落後其他隊員，加上沒有照明設備，眼見天黑不敢下山，於是待在千人洞過夜，卻但因手機沒有訊號無法報平安，才造成巡守隊、消防需上山救援。 (中時 ) #山友 #下山 #隊員 #嘉義縣 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 男留遺書離家12天 靠空拍機在大雪山25米深谷尋獲遺體 21:152020/08/12 社會 驚見高球場巨樹遭雷擊「碎屑散滿地」 球友嚇喊：快逃啊 12:392020/08/13 社會 陸戰狼外交抬頭 兩岸首當其衝 04:102020/08/16 政治要聞 尋根溯源 從土樓與書院說起（下） 04:102020/08/13 兩岸藝文 「慢慢來比較快」的連鎖店 大學眼科淨利三年翻1.5倍 17:002020/08/16 財經 方塊字裡的華夏芬芳 15:222020/08/17 新消息 失蹤男托夢「在水裡」 村民盛傳被魔神仔牽走抓交替 15:422020/08/13 社會 新冠期間淫窟專接熟客 1次1300元 警「放蛇」一舉逮27人 15:342020/08/12 社會 羅友志曝韓國瑜吸9萬票 嗆林為洲要忘韓流？韓粉：沒他輸更慘 16:432020/08/17 政治 從漢字看漢朝人吃的米 09:002020/08/14 歷史 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 直擊翹臀》比基尼翹臀妹泳池大現狗爬式體位 男客GG都搭帳篷 家長怒有小孩耶 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。