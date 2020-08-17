高雄市長補選國民黨大敗後，藍營內部檢討選情，國民黨立法院黨團總召林為洲甚至還說出「告別韓流」的話語，引來韓粉撻伐，雖然林為洲15日也出面澄清，但仍引起議論。民進黨立委高嘉瑜也說，從14日韓國瑜的表現就可以看到，國民黨還是需要韓這樣的人，並指出切割只會讓支持者心寒。

高嘉瑜在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，她原本認為韓國瑜不會幫李眉蓁站台，因為這場選戰看起來大勢底定，而且韓出來是「有功無賞，打破要賠」，來站台大家不會感謝，選不好會開始找戰犯，而且找戰犯可能就是把責任歸在韓國瑜身上。但高嘉瑜沒想到韓國瑜最後來是出來了，她原本認為這場選戰是江啟臣的選戰，就是國民黨自己去處理，韓不出來的理由很多。

高嘉瑜分析韓國瑜最後會出來的原因，一是韓可能對政治還有期待，他如果出面，可以向支持者展現出有情有義的一面；二是對政治來講，韓還是有保留他的餘溫，在高雄還是可以看到群眾的熱情，在媒體上還是掌握一定聲量，這也證明國民黨還是需要韓國瑜這樣子的人，因為韓國瑜讓大家又開始討論起國民黨。

高嘉瑜指出，國民黨敗選後死氣沉沉，一直走不出來的原因，還是在國民黨拿掉韓國瑜還剩下什麼這個問題。她也指出，國民黨每次敗選後，都說要檢討、要改革，從2016年一直有這樣的聲音。後來好不容易出現韓國瑜，靠韓國瑜一人救全黨，但是到2020敗選後又怪韓國瑜，證明國民黨只會怪別人 需要韓就捧韓，不需要韓就說韓害了他們，這會讓支持者心寒。

對於先前的說法引起議論，林為洲17日澄清，他的意思是一個政黨要再起，或是要在大選中勝利，單靠一股力量是不夠的。

(中時新聞網)