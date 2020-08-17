對於高雄市長補選，國民黨李眉蓁不敵民進黨陳其邁一事，國民黨台北市議員游淑慧表示，他也做過候選人，每一場選舉的成敗，關鍵人物只有一個，那就是候選人。

他舉趙少康先生和許多政壇前輩的觀點，候選人的狀況，幾乎就決定了選戰70％的結果。有點像以前聯考一樣，就算有父母家人的全心陪伴、名師名校的環境培育，但最後關鍵，還是考生準備的投入和上考場的狀態。

游淑慧說，這次在團體戰部份， 大家也可以觀察到，整個補選過程，陳其邁大部分均獨立率部作戰，民進黨黨內大咖大概只有最後關頭才來到高雄站站台，而地方層級的選舉正常也是如此。

而國民黨則是幾乎全黨上下、地無分南北的南下輔選， 希望在劣勢中集氣送力，所以這次國民黨的團結，支持者都看在眼裡。主席、秘書長下去的次數之多就不必講， 前總統馬英九、前主席朱立倫， 也同樣力挺站台。

全黨的立委、各縣市的地方首長，台中燕子市長（腳才剛開刀）、新北侯市長、雲林的張縣長， 甚至遙遠的花蓮徐縣長， 都遠道而去馳援、義氣相挺。而韓國瑜也在最後關頭站台力挺、不計毀譽。

連台北市議員的黨團同志們， 也都分別排班南下，自己花錢訂高鐵、找飯店，即便在高雄人生路不熟，也不願麻煩競總。全黨總動員的規模，其實已經超越一場地方選舉的層次。

游淑慧分析，再多人下去輔選，對選民的影響都是有限。選民還是會回歸到看候選人本身，包括「人格、腳勤、內涵、態度」，這八字四特質。

她強調，這場選舉，雖然選舉過程和選舉結果可能都是不及格的；但在我看來，黨中央和黨內同志前輩「該做的、能做的、多做的，都做了」！

游淑慧最後感謝許多支持者的不離不棄，國民黨不要再陷入無意義的內爭，好好準備2022縣市長選舉吧。最後，也致上她個人最深的感謝給許多南北奔波，為理念而戰的直播主們。

(中時新聞網)