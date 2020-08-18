看準歐洲足球回歸 嘉義投注站花150元竟中大獎

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

今年5月中歐洲足球職業聯賽陸續回歸，運彩足球「正確比數」(簡稱「正比」)玩法也隨之恢復提供投注，想不到才沒多久就有消費者結合「過關組合」把「正比」當「樂透」買抱回大獎，今天就來跟大家分享一下他的投注眉角。

足球「正確比數」玩法說明。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果再搭配「過關組合」投注中獎，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受大家喜愛。

過關組合玩法說明。(台灣運彩提供)

「過關組合」投注方式，就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

以小投注150元，抱回456,250元獎金實例。(台灣運彩提供)

6/1嘉義的投注站有1位消費者選了2場他認為會打出高比分的足球賽，分別是奧甲的「聖普爾頓Vs. 施華洛世奇蒂羅爾」以及德甲的「RB萊比錫 Vs. 科隆」，他以150元「過關組合」買「聖普爾頓Vs. 施華洛世奇蒂羅爾 正確比數5+：0賠率350倍」、「RB萊比錫 Vs. 科隆 正確比數4：2賠率25倍」及其串關(賠率25X350=8,750倍) 3個組合(C 2取1＝2，C 2取2＝1)，每個組合50元，比賽結果全部命中，開心抱回456,250元。

買150元中456,250元彩票。(台灣運彩提供)

足球「正確比數」簡單、好玩、獎金高，可以「單買」，也可以搭配「過關組合」當樂透買，在歐洲各國職業聯賽回歸後，「正比」的選擇更加多元，大家可以來小買試試身手，或許下一個中大獎的就是您。

(中時新聞網)