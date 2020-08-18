高盛（Goldman Sachs）成為最新一家上調標普500指數年底目標位的公司，該基準指數從3月低點的持續反彈，把策略師們的預測甩在了身後。

高盛首席美國股票策略師David Kostin把標普500指數目標位從3000點上調至3600點，加入了Yardeni Research創始人Ed Yardeni和RBC Capital Markets的Lori Calvasina等最近幾周已經調高預測的人士行列。這波漲勢令許多投資者感到意外，標普500指數目前在3372.85點，從3月低點反彈了51%，並有望超越2月的收盤紀錄高位。Kostin稱，上調目標位的是因為疫苗方面傳來的積極消息令高盛對美國經濟增長的預測高出市場普遍預期。

Kostin在上週五的一份報告中寫道，「展望未來，股票風險溢價下降將勝過債券收益率上升的影響，再加上我們的每股收益預測高於市場普遍預期，因此將年底標普500指數目標位上調至3600點。」

(中時新聞網)