【回憶殺】66歲歌手尤雅當年以一首《往事只能回味》紅遍整個華語歌壇，名利雙收賺進大筆鈔票，而她的感情路也相當戲劇性，和前夫交往3個月閃電結婚，維持3年便協議分開，現在的她仍期許愛情降臨，表示70歲再婚也沒問題。

尤雅從小就熱愛唱歌，16歲被劉家昌相中進演藝圈，出道50年累積大量作品，像是《我找到自己》、《有我就有你》、《小雨》、《輕煙》等，成為70年代家喻戶曉的歌手之一，爆紅後她瞬間賺進大筆財富，當時投資房地產獨具慧眼，以20萬買下台北東區的40坪房子，如今已翻倍飆上千萬，在美國舊金山還有2間獨棟豪宅，她表示：「感覺對了就買，地點很重要。」

尤雅16歲便出道當歌手。（圖／中時資料照）

射手座的尤雅，愛情方面也很靠感覺，她和前夫認識不到3個月就閃電結婚，兩人育有一名兒子，原本以為能天長地久，不料3年後離婚收場，尤安多年後回憶這段婚姻，表示當初太衝動，是自己不想要這段感情的。

尤雅將兒子養育成年後，心中浮現想找伴的念頭，她期望另一半「財力相當、要有體力」，如果小自己30歲也不排斥，嚮往談一場姐弟戀。至於會不會再婚，尤雅表示交給上帝安排，「希望我70歲還能發喜帖。」

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)