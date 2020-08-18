為期4天的美國民主黨全國代表大會17日晚間登場，與此同時，民調也顯示拜登持續領先川普超過10個百分點，專家分析，全代會登場前拜登能取得2位數幅度領先，已成為歷史上最強的挑戰者。

「NPR/PBS/NewsHour/Marist」公布3日至11日期間所做的民調，篤定代表民主黨參選的拜登囊括53%支持率，川普為42%，拜登領先川普11%。

這一周，福斯新聞（Fox News）民調顯示拜登領先川普7%，蒙茅斯大學（Monmouth University）的民調則是拜登領先10%，平均所有民調結果，拜登支持率超過50%，並且持續領先川普8至10個百分點。

拜登領先川普約10個百分點並非新聞，自6月以來，他領先的幅度都穩定維持在8-10%，不過美國有線電視新聞網（CNN）政治評論員恩騰（Harry Enten）指出，關鍵在於拜登是美國有民調以來，在全代會登場前表現最好的挑戰者。

恩騰分析，過去13場現任總統挑戰連任的大選中，沒有任何一名挑戰者在全代會開始前的支持率超過50%，唯一接近的2人是前總統卡特（Jimmy Carter）以及前紐約州長杜威（Thomas Dewey），卡特在1976年的支持率為49%，1948年二度代表共和黨參選的杜威支持率落在48-49%。

其餘挑戰者更是遠遠落後，自1940年以來，平均只囊括38%支持率。

恩騰分析，重點不只在於拜登支持率比川普高，更在於他超前的幅度遠遠大於抽樣誤差，歷史上也只有卡特與杜威的支持率數字有超過誤差範圍。

相較之下，川普則是史上表現最弱的現任總統之一，在他之前只有老布希（George H. W. Bush）、卡特、福特（Gerald Ford）以及杜魯門（Harry Truman）等4位前總統低於他現在的民調數字，當中只有杜魯門成功連任。

不過不像杜魯門，川普現在的淨支持率仍為負的雙位數，這使得他面臨的情況和老布希及卡特較為接近，和杜魯門的大不相同，當年杜魯門的淨支持率雖然也為負值，但幅度不大。淨支持率為支持率減去不支持率。

不過恩騰也指出，拜登支持率超前川普，也不保證他將持續保持領先，他說全代會上將會出現許多變數。

(中時新聞網)