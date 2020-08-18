身為父母親的你，是否對於管控孩子數位消費一直找不太到最佳方法？蘋果（Apple）終於在台推出App Store Card，既可以作為禮品贈送好友，父母親則可提供沒有信用卡的孩子們一個有效管理消費的方法，在有限的自由使用空間中，讓收到App Store卡的對象能盡情使用！

App Store Card可購買蘋果推出的數位服務

類似於百貨公司禮券的概念，App Store Card就是一個讓你在App Store軟體應用商店中，可以進行使用的數位禮券。可以購買的服務共有兩大類：

一、「一次買斷式」：（1）App Store當中的應用程式（App）及遊戲；（2）iTunes中的歌曲、專輯、電影等等。

二、「連續訂閱式」：（1）iCloud雲端儲存空間；（3）Apple Music；（4）Apple Arcade遊戲訂閱服務，以及（5）Apple TV+線上串流影音訂閱服務。等於蘋果在台灣提供的各式線上、數位服務，都可用App Store Card來支付。

而由於上述購買內容的付款形式，除了一次付清（例如下載一款33元的App），也有Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+、iCloud都屬於連續訂閱制，且有多種方案選擇。如果你在Apple ID中已將App Store Card的額度儲存在帳號中，購買連續扣款的訂閱服務的話，就會像是信用卡的概念，每個月、或是依照週期（例如一年）再行扣款，使用起來也是相當方便。

近期前往 7-ELEVEN、全家便利商店時，可發現 App Store 卡已經悄悄開賣了。（黃慧雯攝）
近期前往 7-ELEVEN、全家便利商店時，可發現 App Store 卡已經悄悄開賣了。（黃慧雯攝）
在 7-ELEVEN、全家便利商店的多功能事務機，可以購買不定金額的 App Store Card(獲得 redeem code 來儲值)。（黃慧雯攝）
在 7-ELEVEN、全家便利商店的多功能事務機，可以購買不定金額的 App Store Card(獲得 redeem code 來儲值)。（黃慧雯攝）

App Store Card購買方式細分出來有三種，直接購買得到的App Store Card實體卡片（後方有redeem code，可在Apple ID中綁定即可）。固定面額的有 NT$ 500、NT$ 1,000、NT$ 2,000，可自選金額 NT$ 300-6,000的款式，則可在範圍內自訂儲值金額。另外，可以透過全家、7-ELEVEN的多功能事務機購買NT$ 50 至 NT$ 6,000 自選金額的 App Store 卡，可儲值的範圍就從NT$50起跳，運用空間更大，付款後就能獲得redeem code。自選金額的方式非常適合用來送禮，例如贈送好友生日或有特殊意義的面額，例如 1314、520 等，都超好用的！當對方將 App Store Card 金額儲值到 Apple ID 時，就能發現隱藏的驚喜。

不同於禮品卡 與Apple ID綁定更安心

相較於Apple Store販售的Apple禮品卡（gift card），是可以購買店內或是Apple.com線上商店的任何硬體產品；App Store Card則是主要以購買App軟體，或訂閱數位服務為主，並無法購買實體商品，例如iPhone、Mac或是充電線材等。

圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡。（黃慧雯攝）
圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡。（黃慧雯攝）
圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡，用途跟 App Store 卡不同。（黃慧雯攝）
圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡，用途跟 App Store 卡不同。（黃慧雯攝）

但相對於Apple 禮品卡也是儲值卡（不限儲值金額，但最高8萬）但是沒有記名功能；App Store Card需要與Apple ID綁定。綁定完就成為帳戶內可用的額度。而與Apple禮品卡相同的是，App Store Card購買後僅限台灣的App Store使用，無法在其他國家的App Store中使用（換句話說，你想要為其他國家/地區的Apple ID以App Store Card儲值，需要購買當地的App Store Card才能完成）。

兌換App Store卡 三步到位

要將App Store Card金額兌換到Apple ID中，方法很簡單。舉iPhone、iPad為例子，打開（1）App Store，在「Today、遊戲、Apps」頁面其中一頁，點選你的Apple ID大頭照。（2）選擇兌換禮品卡或代碼。（3）選擇用相機或手動輸入代碼。輸入後即可兌換完成。完成後，就可以在Apple ID介面中看見「餘額：NT$---」的提示字樣。

舉例來說，將App Store Card金額儲存到Apple ID後。透過「設定 > 點選大頭照 > iCloud > 管理儲存空間 > 變更儲存空間方案」的路徑，就可以變更目前的iCloud儲存空間。蘋果針對每一位用戶都贈送5GB iCloud空間，但是對於經常有跨蘋果裝置使用的用戶來說，肯定覺得不夠用。購買了更大的iCloud空間後（例如每月50GB，200GB/2TB方案可以分享給家人共享），就可以用來備份iPhone，轉換新機最容易。也可以跨裝置間更輕鬆運用iCloud Drive來同步檔案，讓你在Mac完成的Keynote簡報，可以輕鬆用iPhone帶著走；也可以跨Mac、iPhone同步即時所拍的照片，提升工作效率，用途相當多。

當然除了購買iCloud儲存空間外，用來購買Apple Music、Apple TV+訂閱資格也都可使用App Store Card。當加入App Store Card儲值金之後，就會預設以此方式付款。父母親就可以用此方法為小孩管控花費，有效管理之處並教育妥善使用的金錢觀，一舉兩得何樂不為呢！

目前App Store Card能在全省全家便利商店、7-ELEVEN購買得到（僅少數店面未售），可說是送禮自用兩相宜。

蘋果推出全新Everything Apple禮品卡 什麼都能買
用iPhone／Apple Watch必學十招 讓老爸功力倍增
新劇到 特務影集《德黑蘭行動》9／25上架Apple TV＋

(科技)

#App Store #儲值卡 #記名 #Apple ID #信用卡