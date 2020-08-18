身為父母親的你，是否對於管控孩子數位消費一直找不太到最佳方法？蘋果（Apple）終於在台推出App Store Card，既可以作為禮品贈送好友，父母親則可提供沒有信用卡的孩子們一個有效管理消費的方法，在有限的自由使用空間中，讓收到App Store卡的對象能盡情使用！

App Store Card可購買蘋果推出的數位服務

類似於百貨公司禮券的概念，App Store Card就是一個讓你在App Store軟體應用商店中，可以進行使用的數位禮券。可以購買的服務共有兩大類：

一、「一次買斷式」：（1）App Store當中的應用程式（App）及遊戲；（2）iTunes中的歌曲、專輯、電影等等。

二、「連續訂閱式」：（1）iCloud雲端儲存空間；（3）Apple Music；（4）Apple Arcade遊戲訂閱服務，以及（5）Apple TV+線上串流影音訂閱服務。等於蘋果在台灣提供的各式線上、數位服務，都可用App Store Card來支付。

而由於上述購買內容的付款形式，除了一次付清（例如下載一款33元的App），也有Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+、iCloud都屬於連續訂閱制，且有多種方案選擇。如果你在Apple ID中已將App Store Card的額度儲存在帳號中，購買連續扣款的訂閱服務的話，就會像是信用卡的概念，每個月、或是依照週期（例如一年）再行扣款，使用起來也是相當方便。

近期前往 7-ELEVEN、全家便利商店時，可發現 App Store 卡已經悄悄開賣了。（黃慧雯攝）

在 7-ELEVEN、全家便利商店的多功能事務機，可以購買不定金額的 App Store Card(獲得 redeem code 來儲值)。（黃慧雯攝）

App Store Card購買方式細分出來有三種，直接購買得到的App Store Card實體卡片（後方有redeem code，可在Apple ID中綁定即可）。固定面額的有 NT$ 500、NT$ 1,000、NT$ 2,000，可自選金額 NT$ 300-6,000的款式，則可在範圍內自訂儲值金額。另外，可以透過全家、7-ELEVEN的多功能事務機購買NT$ 50 至 NT$ 6,000 自選金額的 App Store 卡，可儲值的範圍就從NT$50起跳，運用空間更大，付款後就能獲得redeem code。自選金額的方式非常適合用來送禮，例如贈送好友生日或有特殊意義的面額，例如 1314、520 等，都超好用的！當對方將 App Store Card 金額儲值到 Apple ID 時，就能發現隱藏的驚喜。

不同於禮品卡 與Apple ID綁定更安心

相較於Apple Store販售的Apple禮品卡（gift card），是可以購買店內或是Apple.com線上商店的任何硬體產品；App Store Card則是主要以購買App軟體，或訂閱數位服務為主，並無法購買實體商品，例如iPhone、Mac或是充電線材等。

圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡。（黃慧雯攝）

圖為可在 Apple Store 以及線上 Apple.com 商店購買實體蘋果商品的禮品卡，用途跟 App Store 卡不同。（黃慧雯攝）

但相對於Apple 禮品卡也是儲值卡（不限儲值金額，但最高8萬）但是沒有記名功能；App Store Card需要與Apple ID綁定。綁定完就成為帳戶內可用的額度。而與Apple禮品卡相同的是，App Store Card購買後僅限台灣的App Store使用，無法在其他國家的App Store中使用（換句話說，你想要為其他國家/地區的Apple ID以App Store Card儲值，需要購買當地的App Store Card才能完成）。

兌換App Store卡 三步到位

要將App Store Card金額兌換到Apple ID中，方法很簡單。舉iPhone、iPad為例子，打開（1）App Store，在「Today、遊戲、Apps」頁面其中一頁，點選你的Apple ID大頭照。（2）選擇兌換禮品卡或代碼。（3）選擇用相機或手動輸入代碼。輸入後即可兌換完成。完成後，就可以在Apple ID介面中看見「餘額：NT$---」的提示字樣。

舉例來說，將App Store Card金額儲存到Apple ID後。透過「設定 > 點選大頭照 > iCloud > 管理儲存空間 > 變更儲存空間方案」的路徑，就可以變更目前的iCloud儲存空間。蘋果針對每一位用戶都贈送5GB iCloud空間，但是對於經常有跨蘋果裝置使用的用戶來說，肯定覺得不夠用。購買了更大的iCloud空間後（例如每月50GB，200GB/2TB方案可以分享給家人共享），就可以用來備份iPhone，轉換新機最容易。也可以跨裝置間更輕鬆運用iCloud Drive來同步檔案，讓你在Mac完成的Keynote簡報，可以輕鬆用iPhone帶著走；也可以跨Mac、iPhone同步即時所拍的照片，提升工作效率，用途相當多。

當然除了購買iCloud儲存空間外，用來購買Apple Music、Apple TV+訂閱資格也都可使用App Store Card。當加入App Store Card儲值金之後，就會預設以此方式付款。父母親就可以用此方法為小孩管控花費，有效管理之處並教育妥善使用的金錢觀，一舉兩得何樂不為呢！

目前App Store Card能在全省全家便利商店、7-ELEVEN購買得到（僅少數店面未售），可說是送禮自用兩相宜。

(科技)