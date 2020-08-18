馬上就要到農曆7月了，單身的人可能非常期待能有一個人陪自己度過一個美好的七夕。這一次的七夕前後會發生一些特殊的星象，星象會對我們的運勢產生一定影響。部分星座可能會受星象影響遇見桃花，把握桃花或許能脫單，一起來看看哪些星座七夕前能脫單吧。

▍1.摩羯座

七夕前，在社交方面，摩羯座可以任性一點，不用太在意別人對自己的看法，在自己感覺不舒適的社交場所中，保持低調即可，按一貫沉默寡言的作風來應對社交，可能更容易贏得異性的好感。如果有異性主動靠近，可以相處看看。不用強迫自己表現的太熱情，冷靜理智反而能推動關係發展，更不必為了任何人放下工作，抽出時間來討好陪伴。順其自然，不做作，不勉強，不迎合，可以輕鬆得到適合自己的桃花。

▍2.獅子座

七夕前，獅子座會比較繁忙，不僅有很多工作需要去處理，社交方面也比前一段時間複雜許多。工作上會遇到有趣的合作夥伴，雖然二人之間沒那麼高的默契度，不過小小的分歧反而能拉近彼此之間的距離，能激發雙方的好奇心，會有想要在一起的慾望。社交上認識了一些新朋友，通過朋友的介紹拓展了人脈圈子，只要願意出去交朋友，就能很輕鬆的脫單。事實上，脫單的主動權在獅子自己手中，好好把握可以獲得愛情。

▍3.天蠍座

七夕前，天蠍座恐怕會跟舊人舊事扯上關係，一些剪不斷理還亂的複雜情感，擾亂了天蠍座正常的生活軌跡。與此同時天蠍又會結識新的異性朋友，對方主動向天蠍告白的可能性非常大，天蠍要認真斟酌，究竟是選擇和舊愛複合，還是接受一段新的感情。無論做怎樣的選擇，必須要確保在選擇的那一刻內心是堅定的，有絲毫猶豫都不可以將就，否則後患無窮，耽誤自己也耽誤對方。總體來講脫單不是難事，難的是如何面對複雜的感情狀況。

▍4.白羊座

七夕前，白羊的感情生活非常豐富。可能白羊會有一些莫名其妙的想法，例如想要和某個特殊的朋友談戀愛，或是覺得知己才是最適合自己的情人。脫單很容易，可能會出現一拍即合的狀況，但比較麻煩的是，在脫單的過程中，有些事情沒有考慮清楚，很隨意的就和知己在一起，或是和只是情人關係的人談起了戀愛。這並不是明智的選擇，很有可能導致白羊座痛失好友，還留下一段情債。

▍5.水瓶座

七夕前，單身的水瓶座試著和朋友拉近距離，可能會擦出火花，期待已久的戀情在情理之中發生。其實水瓶座恐怕早就有預感，知道自己會和某人湊成一對，只是在等待恰當的時機。如果自己沒辦法把握時機，可以依靠身邊的朋友，讓朋友幫自己撮合一下，很快就能達到戀愛方面的心願。要注意的重點是不要主動去告白，告白不是最佳的選擇。緩緩的靠近對方，才能順理成章的走到一起，不費力，也不會讓彼此尷尬。

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