台股自7月下旬創下13031點歷史新高後，連續十多日在高檔震盪，盤面反應第2季財報與下半年展望。持續看好的NB族群，受惠於新冠疫情帶動居家辦公與遠距應用需求大增，多家NB代工與零組件業者普遍認為，下半年訂單需求仍然強勁，以NB代工的廣達為例，日前在法說會即表示第3季NB出貨量成長幅度可望有雙位數，而NB品牌大廠華碩也對下半年營運釋出樂觀看法，預期訂單能見度已達明年上半年，整個NB族群營運看好，如品牌的技嘉、微星、宏碁，鍵盤的精元、科嘉-KY、擴充機座的東碩、PCB的瀚宇博等，股價一路走多。

反觀過去多年大家較為熟悉的產業周期─即每年智慧手機品牌廠第3季逐步拉貨，相關業者營運進入旺季的慣性，今年受到鴻海第3季因全球疫情和客戶新機種出貨遞延影響，整體營業額的成長幅度恐較第2季僅個位數成長，相較去年同期雙位數成長幅度將呈現明顯下滑，等於前述的周期慣性可能會被打破。對此，市場已有人開始擔心是否會出現旺季不夠旺，反映在股價上，亦即與智慧手機關係較密切的個股，今年股價恐被壓抑。

此時真正的重點在於季度財報公布後，每季都會上演的轉機股題材。轉機股的共同特徵在於先前產業景氣不佳，產品供需失衡情況，相關公司業績表現欠佳，股價曾經大跌一段；而後隨著體質較差的業者離場，加上新事件帶來新的需求，供需失衡情況獲得改善，相關業者營運好轉，而這些股票股價整理已久，籌碼相對安定，一旦被點火就容易上攻，展開轉機股行情。今年第1季最明顯的是防疫股，恆大、康那香等，不僅業績變好，漲幅也可觀；接下來7月起看好綠色能源股，茂迪在財報轉虧為盈後，股價連續漲停，也帶動其他綠能股紛紛大漲。

前述的轉機股，通常具有基期低、市值低、股價低等特性，不用太多資金就能推升股價，所以一旦有資金介入，股性就會轉趨活潑，市場也會對轉機股的利多擴大解讀。繼太陽能股大漲後，觸控面板、LED、航運、塑化等產業，不少公司今年第2季財報都繳出優異的成績，營運明顯好轉，目前已有資金陸續進駐，股價開始轉強，將是現在到9月的選股重心，值得進一步追蹤。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)