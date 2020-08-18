台中有1名淫男從網路交友結識1名女大生，淫男假意相約女大生共同前往南屯區望高寮的觀景區欣賞夜景。不料回程時，淫男見女大生疲憊閉眼，立即將淫魔手伸到女大生胸部亂摸一通，甚至還將他的5指深入女大生內褲中狂搔，女大生驚嚇奮力抵抗，才使得淫男停手，女大生不甘心提出告訴，全案依乘機性交罪名將淫男判處1年10個月的有期徒刑。

據了解，淫男與女大生是從交友軟體而認識，淫男因與女大生交談甚歡，因此主動熱情邀約她一同前往台中南屯望高寮觀景欣賞夜景，不料回程時，淫男卻在女大生疲憊閉眼休息時，將他的淫魔抓伸到女大生的胸部上亂摸一通，甚至還將5指深入到她的內褲裡亂騷，女大生驚覺有熱氣的東西不斷在自己身上移動，才知曉淫男正在對自己性騷擾，她奮力抵抗拒絕，才因此讓淫男作此罷休，然而女大生心有不甘向淫男提出告訴。

法院傳喚到案時，淫男坦承確實有對女大生肢體的騷擾，法院認為2人並非長久關係，只是透過網路才有相識，但淫男竟然趁機在被害人休息時，伸出淫魔抓來性騷擾，2人也有願意達成和解，因此同意將給予淫男減輕刑期，全案依照乘機性交罪名判處淫男1年6個月的有期徒刑。

(中時新聞網)