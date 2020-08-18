美國商務部週一（17日）再宣佈對大陸華為公司的進一步限制措施，將38家華為附屬機構列入禁止獲取美國產品與技術的實體清單，以防止華為公司利用這些機構來逃避美國對華為的禁制措施。

《美國之音》報導，美國商務部產業安全局宣布，這38家與華為有關聯的企業分佈在21個國家，它們代替華為行事，對美國的國家安全或對外政策利益構成了重大風險。

美國產業安全局還要求，被列入實體清單的實體在進行有關出口控制專案的任何交易前，都必須先獲得美國政府許可。產業安全局還對清單中列出的4個與華為有關的專案進行了修改。

產業安全局說，這項要求適用於華為從事的相關交易，無論是華為是作為購買方還是中間人或者是終端使用者。

商務部說，新的限制性措施立即生效，以防華為公司繞過美國出口管制獲取用美國技術研發或生產的電子元件。

報導說，新的限制措施將阻止華為獲得外國使用美國軟體或技術開發的晶片，這類晶片將與美國晶片受到同等的限制性保護。

美國商務部部長羅斯說：「華為及其海外附屬機構為了獲取使用美國軟體和技術開發和生產的先進半導體而展開了新的努力。」「帍 就在我們對美國技術進行限制的同時，華為及其附屬機構通過協力廠商，利用美國技術破壞美國的國家安全和外交政策利益。」

美國商務部實體清單中新增的38家企業名單（英文）如下：

Huawei Cloud Computing Technology;

Huawei Cloud Beijing;

Huawei Cloud Dalian;

Huawei Cloud Guangzhou;

Huawei Cloud Guiyang;

Huawei Cloud Hong Kong;

Huawei Cloud Shanghai;

Huawei Cloud Shenzhen;

Huawei OpenLab Suzhou;

Wulanchabu Huawei Cloud Computing Technology;

Huawei Cloud Argentina;

Huawei Cloud Brazil;

Huawei Cloud Chile;

Huawei OpenLab Cairo;

Huawei Cloud France;

Huawei OpenLab Paris;

Huawei Cloud Berlin;

Huawei OpenLab Munich;

Huawei Technologies Dusseldorf GmbH;

Huawei OpenLab Delhi;

Toga Networks;

Huawei Cloud Mexico;

Huawei OpenLab Mexico City;

Huawei Technologies Morocco;

Huawei Cloud Netherlands;

Huawei Cloud Peru;

Huawei Cloud Russia;

Huawei OpenLab Moscow;

Huawei Cloud Singapore;

Huawei OpenLab Singapore;

Huawei Cloud South Africa;

Huawei OpenLab Johannesburg;

Huawei Cloud Switzerland;

Huawei Cloud Thailand;

Huawei OpenLab Bangkok;

Huawei OpenLab Istanbul;

Huawei OpenLab Dubai;

Huawei Technologies R&D UK

(中時新聞網)