新冠肺炎疫情肆虐，對產險業的簽單保費收入似乎不受影響；產險公會17日舉行第8屆第2次會員大會，理事長李松季公布上半年產險保費收入成績，今年1至6月簽單保費收入為955.4億元，仍較去年同期增加5.85％，受國內換車風潮帶動，李松季預估，全年可望達成6％的年成長、全年簽單保費收入可望達1877億元的目標。

李松季分析，今年受疫情影響，大家都減少外出旅遊機會，旅平險受創最嚴重，連帶影響網路投保下修2成的成長率(原本為4成以上成長)，幸好今年新車銷售狀況不錯，尤其日前大家減少搭乘捷運，加上政府鼓勵汽機車汰舊換新，新車車市顯著相當不錯，加上商業財產保險也因保費調漲，進而帶動簽單保費收入的增加。

為配合政府法令或實務，產險公會也督促修訂或研議相關保險商品，主要有六大項內容，首先，配合主管機關推動資安政策研議「資安防護保險」；其次，研議開發「身心障礙者個人助理責任保險」。

第三，配合行政院「向海致敬」政策，研發「海域活動綜合保險」商品供民眾從事海域活動（如衝浪、泛舟、香蕉船等）時，可獲得保險保障；第四，因應肺炎病毒疫情，除研議法定傳染病保險縮短或取消等待期間外，亦研發「法定傳染病薪資費用補償保險」。

第五、由於疫情蔓延全球，國際再保市場已逐漸反映於109年續保之商火業務，於再保時加貼傳染病除外不保附加條款；為避免會員公司於承保商火業務時與再保險條件不一致，將參考國、內外相關附加條款，研訂公會版「傳染病除外不保附加條款」，以供同業參採。

最後，為避免消費爭議，產險公會奉保險局指示，完成「個人海外旅行不便保險參考條款」其承保項目包含「班機延誤」、「行李延誤」、「行李損失」、「旅程延誤」及「旅程更改」等5項。

(中時 )