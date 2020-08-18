情侶之間雖然要保留彼此交友空間，但還是要懂得尊重對方感受，適時避嫌。一位女生上網抱怨表示，同居男友很常和異性友人獨處，甚至有些異性自己都沒看過。在一次爭吵中，男友竟回嗆「妳越這樣我越想偷偷來。」讓眾人都無法接受，對這不尊重的行為狂勸女方「分手吧」。

原PO在《Dcard》上分享，表示同居男友的交友圈很廣，不論男女都相處的很好。但有一天她回老家和男友通電話時，男方稱「晚上可能會和女生朋友去酒吧喔！」，結果卻接近4點才到家。原PO問男友2個人怎麼那麼晚回家，卻得到「只是去吃麥當勞聊聊天」的回應。

又有一次，原PO較晚下班，回家時在門外聽到男友正在和女生聊天，但當她開門進去男友馬上把擴音關掉。原PO不斷追問，才得知又是那個女生朋友。說要約他和其他朋友下次放假再去酒吧。原PO向男友要求「我也要去。」但他卻以「妳都不認識耶」、「是朋友的包廂，一人要繳500」「妳去那邊也不會聊天不會唱歌」等理由拒絕。

原PO後來忍不住問男友「好像都懂得避嫌，只要異性約你你就會答應」、「有時候甚至單獨出門，你那些異性朋友我都沒見過⋯⋯」。沒想到男友被盧到受不了竟回她說「妳越這樣我越想偷偷來。」讓原PO秒閉嘴。同時也讓她想到，根本不曾見過男友很好的異性朋友們，頂多見過同學。

貼文一出，留言馬上蓋起高樓，網友全都怒了，紛紛勸原PO趕快分手。網友表示「沒在尊重的，這男的有女友本來就該避嫌了吧」、「交往是要互相尊重的，妳男友尊重妳了嗎」、「放生，結案！」、「他這不叫偷偷來了吧，根本直接挑戰妳的底線」。

一位網友指出，這樣原PO也可以和別的異性出去阿，但感覺也只會撕破臉，應該很難和男友走到最後。他表示「男生現在都可以回答妳這樣的答案，後面會有什麼精彩的自己想想吧！」自己看過身邊不少這樣玩女生的例子，原PO直得更好的。並給出良心建議「分手」。

(中時新聞網)