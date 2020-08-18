由於他的行跡可疑，立刻被大樓住戶看穿，男子不但被人團團圍住，臉上眼鏡也被奪走，住戶要求他刪除影片，否則就要讓他「包軌」，嚇得男子趕緊打電話報警。(取自俠客007Youtube影片畫面)

台北市龍山寺一帶在性產業歷史因素下，現況仍不乏特殊爭議社區，像是在地知名爭議的大樓「鑽石大樓」為住商混合型社區，雖鄰近老松國小、派出所，但還是常見鶯燕、尋芳客、特殊份子蹤跡，相當龍蛇雜處，甚至還成為Youtuber的取材地點；日前就有一名男子前往鑽石大樓，偷拍現場站壁的應召女子，疑因手法太過拙劣，被當地住戶識破，隨即將他團團圍住，還要求他刪除影片，不然就會被「包軌」。

從影片曝光的畫面看到，這名男子當下嚇得趕緊報警；根據《三立新聞網》的報導，這名男子雖然已經62歲，卻學起年輕人當Youtuber，還經營名為「俠客007」的頻道，專門拍攝老司機愛去的私娼寮或應召站；男子在8日晚間8點多，來到艷名遠播的鑽石大樓，並戴上裝有針孔攝影機的眼鏡，伺機偷拍穿著火辣的應召女子。

沒想到他的行跡太過可疑，立刻被大樓住戶看穿，男子不但被人團團圍住，臉上眼鏡也被奪走，住戶要求他刪除影片，否則就要讓他「包軌」，嚇得男子趕緊打電話報警；警方迅速派員趕抵現場，並未發現男子被包圍，住戶也沒有擋住他的去路，僅是要求他刪除影片。

員警當場檢視男子手機並未發現任何關於大樓的影片，住戶才放他一馬，警員登記雙方資料後，這名王姓男子隨後快步離開現場，偷拍風波才落幕；不過男子的行徑也在各大網路上傳開，網民表示，影片裡的王姓男子「整個奈我何」的態度，後續他怎麼樣，相信走到生色場所都會被人注意！

(中時新聞網)