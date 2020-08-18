可成18日暫停交易 02:452020/08/18 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成經證交所同意8月18日暫停交易；法人揣測，可能有重大交易案，但是否與紅色供應鏈相關，目前無法確定。先前業界曾傳出，蘋果公司建議大陸組裝廠立訊投資可成。 (旺報 ) #交易 #可成 #證交所 #供應鏈 #組裝廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 今展科獲利 挑戰5年新高 04:102020/08/18 證券．權證 盤中零股交易系列報導五－價格穩定措施10／26上路 04:102020/08/18 證券．權證 新世紀明起全額交割 04:102020/08/18 證券．權證 瀚宇博、精成科 Q3旺季展望佳 04:102020/08/18 證券．權證 蕭邦珠寶奢華有道 04:102020/08/18 時尚消費 康友董座涉掏空 檢約談4人 04:102020/08/18 社會新聞 擁私人島嶼 成富豪財力標配 04:102020/08/18 兩岸新聞 《證交所》8月19日起新世紀改列全額交割股 本盟取消分盤交易 07:442020/08/18 財經 日月光砸260億 高雄K13動土 04:102020/08/18 財經要聞 康友-KY事件 金管會作六大處置 04:102020/08/18 證券．權證 財經熱門新聞 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》美掐斷華為晶片管道 聯發科慘了 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 可成今停牌 傳泰州廠賣藍思 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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