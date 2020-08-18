據《21世紀經濟報導》引述Wind數據顯示，截止8月17日，大陸今年以來新成立基金規模高達1兆8990.83億元（人民幣，下同），對照去年同期為7637.14億元，新增多達1兆1353.69億元，約為去年同期約2.5倍之多。基於大陸A股的慢牛長牛行情可期，業內人士認為，未來仍會有大量爆款基金誕生。

某大型基金產品部的人士表示，7月以來因為市場行情火爆，所以基金公司拼命地趕著發新基金，原本打算晚發的基金也都提前發。Wind數據也顯示，截至17日，7月以來共發行新基金236檔、6603.65億份，平均發行數量52億份。

觀察大陸光是8月已產生6檔百億元規模的主動權益類基金，除中歐阿爾法之外，還有廣發穩健回報、南方景氣驅動、富國成長策略、平安低碳經濟、廣發穩健優選六個月持有、景順長城競爭優勢等。

不過，有業內人士提醒到，今年基金的發行狀況，更多是一種申購新基金贖回老基金的調倉行為，增量資金其實沒有那麼多。

(旺報 )