大陸國家發展改革委指出，日前下發《關於持續推進完善國有景區門票價格形成機制的通知》透過各地積極開展工作，基本完成轄區內所有實行政府定價管理的5A、4A級景區門票成本監審或調查、價格評估工作，讓國有景區門票價格形成機制得到完善，重點國有景區門票價格不斷降低。

在繼續推動景區門票降價方面，該《通知》指出，各地要繼續展開重點國有景區門票成本監審或調查、價格評估調整工作，綜合考慮各地區經濟發展水準及景區規模等級差異，區分景區不同經營管理模式，創新價格管理方式，分類施策推動國有景區門票價格回歸合理區間，降低偏高的門票價格水準

此外，據人民網報導，該《通知》強調，各地要即時動態掌握轄區內景區門票監審調查評估結果、配套服務降價、門票減免政策等相關資訊，做好資訊更新、審核，及時上報。認真總結近三年工作取得的成效和存在的問題，並形成書面材料，於12月上旬報送國家發展改革委。

(旺報 )