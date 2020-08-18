小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】緊急限電 首納戰爭或政治因素

經濟部昨天公告修正《電源不足時期限制用電辦法》，首度納入如因「政治、戰爭」等因素，預期電力供應不足時，主管機關得啟動緊急限電。

【2】外交泡泡 捷克團來台免隔離

月底即將來台參訪的捷克團一行約90人，原本預計來台前隔離14天，來台後也要隔離14天，卻傳出因與美國衛生部長阿札爾、日本前首相森喜朗來台「規格」差太多而不願來；疫情指揮中心昨表示，將依照美、日團來台防疫規格處理，詳細防疫計畫還在與外交部討論中。

【3】亞洲首張防疫保單 有譜

防疫保單有譜了！受新冠肺炎衝擊，部分企業放起無薪假，為了降低上班族的經濟壓力，金管會保險局表示，日前與產險公會共同規畫「法定傳染病員工薪資補償保險」（簡稱防疫保單），其架構、保單概況都已經出爐了，若真正上路，這將是亞洲首張防疫保單。

【4】白俄羅斯示威 普丁稱準備出兵

白俄羅斯總統大選後示威抗議不斷，反對派指控六度連任的總統盧卡申科在總統大選中舞弊，舉行全國性罷工要求他下台。示威活動已經造成至少2人喪生，數千人被捕。盧卡申科競選對手反對黨領袖蒂卡諾夫斯卡到立陶宛避難，並成立了權力過渡小組要求接管政權。歐盟表示，27名歐盟領導人於明日（19日）針對白俄羅斯局勢舉行視訊會議，法國總統馬克洪則呼籲歐盟行動起來支持白俄羅斯示威民眾。不過，俄羅斯總統普丁則警告，如果需要「隨時準備軍事介入」。

【5】康友董座涉掏空 檢約談4人

曾經是生技股王的康友-KY爆發掏空案，檢調懷疑董事長黃文烈等高層，涉嫌將大陸的孫公司「六安華源製藥」廠房設備抵押，向銀行貸款掏空7億，並且未在財報揭露，涉違《證交法》等罪，17日搜索、約談會計師等4人。黃已經潛逃出境，近日將通緝。

(中時新聞網)