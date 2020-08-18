曾經是生技股王、台股股后的康友-KY驚傳掏空！檢調懷疑董事長黃文烈等高層，涉嫌將大陸的孫公司「六安華源製藥」廠房設備抵押，向銀行貸款掏空7億，並且未在財報揭露，涉違《證交法》等罪。北檢昨(17)日展開搜索、約談，傳喚勤業眾信簽證會計師施景彬、江明南、盤商黃耀弘等多人，漏夜訊問後，今(18)日凌晨，以黃耀弘涉犯《證交法》等重罪，且有勾串共犯證人之虞，向法院聲請羈押禁見，2名會計師各以30萬交保。至於董座黃文烈已經潛逃出境，近日將通緝。

康友2018及2020年2個年度的財報疑有不實，董座黃文烈疑似與股票盤商黃耀弘勾結，以「印股票、換鈔票」的方式哄抬股價，掏空公司、坑殺投資者，檢調搜索約談多人到案。

根據中國時報，康友-KY曾在2018年登上生技股王和台股股后寶座，衝上538元歷史天價，不過在黃文烈連續出脫個人持股後，股價連吞14根跌停，不到1個月股價打回原形，跌到僅剩125元。

這次風波比當年賣股更大，8月6日總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等高管閃辭，勤業眾信聯合會計師事務所辭任，董事長黃文烈更是失聯，等於整家公司高層「跑光光」。由於黃文烈、章永鑒、蔡曉梅及王浩4人均已出境，檢方近期將通緝人在大陸的章、蔡、王3人，黃文烈疑潛逃新加坡，檢方昨發拘票拘提，擬近日通緝，將請外交部註銷護照，透過司法互助緝捕。

康友半年報難產，證交所依規定自今日起暫停交易。由於股價連續多日跌停，投資人短期損失慘重，組自救會向金管會抗議。金管會主委黃天牧表示，將啟動4項措施因應，包括跨境查核、投保中心保護投資人權益，及釐清會計師責任等，希望將投資人傷害減到最低。

(中時新聞網)