美國財政部日前宣布制裁包括香港特首林鄭月娥在內的11名大陸、香港官員，林鄭接受大陸官媒訪問時首度透露稱，美國的制裁造成自己個人一些不便，例如美國公司提供的財務服務和信用卡時使她被受限制，但她揚言不會被制裁嚇倒。

林鄭又稱，美國川普政府制裁特區政府官員只是藉此維護自身利益，而香港是一個開放的社會，並有少部分人傾向激進、批判中央政府，早已成為美方的目標。她認為美國的制裁行為必須受到香港人以至國際社會譴責。

美國7日宣布針對香港《國安法》制裁11名損害香港自治的陸港官員之後，大陸駐港最高機構皆表示「堅決反對和強烈譴責」，批評這類制裁舉動是「白費勁」、「枉費了心機」。

這份制裁名單中包括4名大陸涉港官員和7名香港政府官員，香港行政長官林鄭月娥與大陸中央政府駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧榜上有名。華府稱這批官員損害香港自治，以及香港人的表達和集會自由。

(中時 )