今年5月間，台北市北投金融機構遭到車手團狂掃數百萬元，震撼專門打詐的警方，轄區北投分局初步清查，發現在雙北警界非常有名的朱姓女子竟赫然在列，年約20歲的朱女常在雙北地區活動，涉及多起ATM提領案件，警方發現朱女這位重量級車手一定還有其他黨羽，除請求刑事局援手外，還報請檢方指揮偵辦。

警方查出，該集團部分成員都進駐北投公園旁的「水紗蓮休閒旅館」，幹員清查旅館監視器，好幾位偵查隊員同時認出一名朱姓女子，原來朱女來頭不小，她在北台灣警界是赫赫有名的「職業車手」，也是該集團的車手頭目，專責指揮與調派車手。

警方透露，朱女年約20歲，外表就是個打扮時髦、愛漂亮的網紅女孩。但每個月光從她手中經手的詐騙贓款，保守估計就超過上億。今年4、5月起，幾乎雙北的車手ATM提領案中，監視器都曾錄到她的身影。

朱女知道女子懷孕5個月以上，產後2個月內，依法不能羈押，特別找來身懷六甲的澎湖國中同學李姓女子擔任「心腹大臣」，李女日前提領贓款時被逮後，北檢向北院聲押未果。李女甚至隨身攜帶診斷書，只要被抓開庭時，就持診斷書向法官求情，強調沒有錢，希望能獲釋回家。

檢警調查，該集團成員分工明細，領簿手與車手年紀都在20歲上下，另外還有父子檔，爸爸是車手，兒子當領簿手。為招募「新血」，集團還會在北市的酒店舉辦員工訓練，找來陪酒女子與新血同樂，還將詐騙贓款「整捆」千元大鈔擺在桌上「堆積成山」，藉此吸引誘使新血入團當車手。

車手集團在酒店包廂找女子陪酒順便教育訓練，用財、色吸引人從事不法。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)