檢警偵辦以朱姓女子為首的車手集團時，發現其旗下孕婦車手為避免牢獄之災，還隨身攜帶醫院診斷書，證明自己正在懷孕不得羈押的時間內。孕婦車手之一的李女日前被檢察官向法院聲請羈押，沒想到李女在法院羈押庭一點都不驚慌，甚至還當庭拿出醫院診斷書，證明自己有孕在身，即便檢察官恨的牙癢癢，卻拿她沒轍。

檢警透露，朱女知道女子懷孕5個月以上、產後2個月內，依法不能羈押，特別找來身懷六甲的澎湖同鄉同學李姓女子擔任手下大將。果然這張免押金牌變成該團利器，某次，李女提款失風被移送到北檢，最後，李女卻獲法院交保，全身而退。

不僅如此，李女甚至隨身攜帶診斷書，當做免押金牌，一開庭就向法官聲稱自己是孕婦，檢察官及法官看了診斷書後，只能又氣又恨。加上李女猛向法官求情，強調沒有錢，希望能獲釋回家。檢方只能眼睜睜看著李女交保從容離去。

檢警發現，李女後來又找了同樣懷孕的閨密藍女入夥，2人身材微胖，外型並不亮麗，但講話輕柔頗有女人味，很有異性緣，接受警方偵訊時態度從容，未展現懼怕神色，還要警察請吃飯。但李女與藍女兩人都沒有結婚，藍女甚至之前已產下1子，至於小孩的父親是誰？2人都回答「不知道」。

李女與藍女在應訊時供稱，「上面」的人說公司是經營博奕網站，這些錢都是下注的賭資。她們並不清楚到ATM提款是犯法的。還向警方辯稱，本身急需用錢，這工作不只可以台灣走透透，每天提款數10萬元，雖然是過路財神，但工作報酬數千到上萬元，而且是拿現金，非常好賺。可是她們對公司幹部是誰卻絕口不談，強調是根據公司指令做事，不知道「上面」是誰。

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(中時新聞網)