士林地檢署女檢察官郭千瑄指揮刑事局偵7隊及北投警分局快馬加鞭偵破月領2億元車手集團，速度之快讓偵辦詐騙案件的刑事高手也刮目相看。其實，這位外表柔弱就像鄰家女孩的檢察官，因為父母經營餐廳，從小就目睹黑道談判一言不合大打出手的場面，當年因為父親一句「你們讀書人不懂甘苦人的心情」。讓她決心考檢察官為弱勢出力。

目前服務於士林地檢署檢察官的郭千瑄，她與刑事局偵7隊、北投警方共組成的專案小組，每天開會研究偵查內容，逐漸拼湊出該集團首腦及所有成員所犯案件有300多件，主要在北部，東部及宜蘭蘇澳，南到雲林嘉義。

檢警調查，此車手集團在6、7月期間，車手平均每月分紅15至20萬元，以1%分紅計，每位車手每月可提領達1500萬元至2000萬元，該集團車手人數超過10人，該團每月提領最多曾高達2億元，令人咋舌。

本刊調查，38歲的郭千瑄，政大法研所畢業，司法官第50期結業，出道快9年，可謂是一個天不怕地不怕的「女檢座」，幾年前曾因遭被告辱罵「恐龍」、「收錢」、「你卒仔」等詞句，郭千瑄就當庭表示將被告「上銬」，結果被指逾越職權，而被送監察院調查，還好監院調查報告出爐，認為郭千瑄指的「上銬」是「請庭上依現行犯當庭逮捕」，並未逾越權限。

郭千瑄父母經營餐廳白手起家，從小就要幫忙端菜、洗碗，黑道在餐廳談判一言不合大打出手、賣兄弟茶等電影情節，她都碰過也親眼目睹，更別說向警方報案不受理的委屈。

父親一句「你們讀書人不懂沒有金錢權勢背景的人的無助」。讓她決定考檢察官，決定幫無助的人伸張正義。雖然是政大高材生，但司法官考試門檻高，她司法官考試前3次落榜傷心，最後是上榜喜極而泣，顯示她要為弱勢服務的決心。

士檢成立專案偵辦詐騙集團，本來警方並不看好，往往最後只能以起訴現身北投作案的車手做收，結果士檢從立案到收網，以2個月瓦解車手團，而且向上追到大陸第5層的首腦，這種級別，警方辦出來至少要花3至4個月。

士檢率警方辦出此案，轟動全台，各地警分局都來向士林地檢署借訊在押嫌犯釐清案情，表現令人刮目相看，連老刑警都不禁誇讚郭千瑄不是吃麻糬長大的。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)