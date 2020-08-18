檢警偵辦車手集團績效亮眼，也發現犯罪成員的聯絡方式日新月異，本來以為這些嫌犯是利用微信或LINE等網路通訊軟體聯絡躲避查緝，但經過對車手的手機進行科技蒐證，卻發現該集團一律使用Instagram、Telegram（紙飛機軟體）等，追問之下，成員供稱這兩種網路通訊軟體具有遠端刪除紀錄功能，只要成員被抓，首腦在大陸就可刪除紀錄劃清界限。

士林地檢署檢察官郭千瑄指揮警方查出，車手團首腦在大陸開設機房進行電信詐騙外，還在台灣組車手團負責到ATM領款，集團分工極細，除車手外，還有到超商領取存摺、金融卡的領簿手、破解金融卡密碼的設備商及負責地下匯兌的水房。

集團成員聯絡，全部靠Instagram、Telegram（紙飛機軟體）等網路通訊軟體。警方指出，微信、LINE因為不能遠端刪除通信紀錄而不獲使用。而對提領款項的分紅，主要幹部可分8%至10%、設備商5%、水房10%、車手頭5%、車手1至4%，領簿手則是每件1000元。

7、8月間，檢警發動3波搜索約談，依詐欺等罪嫌以串證逃亡之虞向法院聲押11人獲准，等同癱瘓詐騙集團運作，目前僅剩在大陸開設機房的首腦滯留大陸不敢回台，集團重要成員只有李女與藍女未獲羈押。但檢警監控2人仍經常進出便利商店收包裹，懷疑2人已跳槽擔任其他集團按件計酬的領簿手。

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(中時新聞網)