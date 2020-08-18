台灣歷史最悠久的馬拉松賽事-曾文水庫馬拉松訂於12月13日在曾文水庫園區舉行，即日起至9月30日開放報名。報名參賽選手皆可獲得參賽紀念衣，完成比賽後，更有精美的完賽獎牌及各項完賽禮，其中全馬組、挑戰組及路跑組還加贈完賽紀念衣。

曾文水庫馬拉松1984年首辦，是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事，而且是全國第一個採用國際田徑總會（IAAF）路線丈量的全民性馬拉松賽事。本次賽事比賽項目共分為全程馬拉松組（42.195km）、挑戰組（21.3km）、路跑組（12km）及健康休閒組（3km），已開放報名。

台南市體育處表示，曾文水庫馬拉松固定在每年12月的第二個星期日舉行，長久以來，除了推動全民運動、促進路跑運動人口及持續提升路跑賽事品質努力，同時在路線丈量、賽道安全、跑者服務等都不斷的檢討及用心規畫。

曾文水庫馬拉松自2017年取得國際田徑總會賽道認證，除了讓所有參賽選手能在全程封閉的賽道全心奔馳之外，也同時能享有風光明媚的景色及擁有參賽成績依據，挑戰世界六大馬拉松賽事。自8月15日開放報名，邀請全國熱愛馬拉松的朋友一同挑戰全國歷史最悠久的馬拉松，相關活動詳情，請至https://reurl.cc/5l6ObM查詢。

(中時 )