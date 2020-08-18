日本專欄作家本田善彥。（中評社）

台海紛爭中美誰會先挑起熱戰？旅居台灣的日本專欄作家本田善彥在座談會上表示，大陸發起戰爭的機率比較低，除非大陸有絕對性的優勢，否則發動戰爭的機率反而比美日還要低。

根據中評網報導，國民黨智庫17日舉行座談會，由林郁方主持，並邀請前陸委會主委夏立言、政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博、日本專欄作家本田善彥與談。

本田善彥開宗明義解釋美日關係，美國總統川普4年前當選時，日本國內非常錯愕，因為川普提到當選後有可能考慮從日韓等遠東地區撤軍，這是日本在二戰結束後75年來一直沒有面對過的情況，一直認定美國是日本的靠山，且美國國力並沒有變強，美國正在衰退。

再加上真正跟美國平起平坐的盟邦是以色列，並不是日本、韓國、英國、加拿大等國，過去四年日本外交表面上偏美，但安倍執政期間日本非常在乎大陸、俄羅斯等國家的關係，這是沒辦法的選擇。

另外，日本對大陸的經貿關係依賴度很高，短期內雙方經濟體系要脫鉤並不是那麼容易，也不容易質變。也因此，過去數個月大陸船艦頻繁出沒釣魚台周邊海域，看起來雙方關係緊張，但日本沒辦法完全選擇與大陸對立。

媒體問到，台海紛爭中美誰會先挑起熱戰？本田善彥強調，大陸發起戰爭的機率比較低，除非大陸有絕對性的優勢，否則發動戰爭的機率反而比美日還要低。

(中時新聞網)