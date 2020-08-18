立委貪瀆案 北檢今首度提訊陳超明、蘇震清 08:012020/08/18 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦立委集體收賄案，在連日密集提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆2人，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程後，檢方今首度提訊在押的陳超明、蘇震清2人。 北檢提訊行賄方郭克銘、李恆隆，已暫告一段落後，因此今天上午提訊在押的涉案立委陳超明、下午提訊蘇震清、查明案情並鞏固事證。 據了解，蘇、陳2人否認收賄，仍辯稱是借貸、政治獻金。但檢方發現2人說詞與各自的辦公室主任余學洋、梁文一不一致，因此4人全遭收押。 (中時 ) #陳超明 #蘇震清 #立委 #李恆隆 #收賄 也許您會感興趣 推薦閱讀 前股后康友財報不實 董座涉掏空落跑 檢調今搜索康友約談4人 15:462020/08/17 社會 康友-KY明暫停買賣 今第7根跌停至56.6元 12:512020/08/17 財經 麻豆文旦上市6柚農攜手獻愛做公益 18:512020/08/17 寶島 立委陳超明助理梁文一轉交賄款遭收押 今提抗告 16:482020/08/17 社會 短評／清廉大掉漆 04:102020/08/17 時論廣場 新聞透視》民進黨集中火力攻柯 及早封殺青年選票 04:102020/08/17 政治要聞 《港股》恆指收漲0.65％ 金融股集體勁揚 16:482020/08/17 財經 人事異動站 8月7日至8月13日 04:102020/08/16 產業．科技 林錦昌、李厚慶陷文總標案爭議 綠委：藍營的陰謀 14:192020/08/17 政治 民進黨選舉無敵 港媒憂：台灣如何走下去 08:132020/08/17 政治 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 公司高層跑光光！ 昔股后康友遭掏空7億 檢調漏夜約談聲押 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 桃園正妹洗太久 情侶檔爆打她1天4次 女子橫紋肌溶解慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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