台北地檢署偵辦立委集體收賄案，在連日密集提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆2人，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程後，檢方今首度提訊在押的陳超明、蘇震清2人。

北檢提訊行賄方郭克銘、李恆隆，已暫告一段落後，因此今天上午提訊在押的涉案立委陳超明、下午提訊蘇震清、查明案情並鞏固事證。

據了解，蘇、陳2人否認收賄，仍辯稱是借貸、政治獻金。但檢方發現2人說詞與各自的辦公室主任余學洋、梁文一不一致，因此4人全遭收押。

(中時 )