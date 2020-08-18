昨（17）日深夜，傳出大陸國企中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長，中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長陳奮健墜樓身亡，享年58歲。

據《澎湃新聞》報導，現年58歲的陳奮健，掌舵中鐵建近2年，先前在中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記。

中鐵建官網上，有關陳奮健最新消息是13日他在雄安新區會見相關負責人，雙方進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見，並達成共識。

中國鐵建是大陸，甚至全球最具實力、規模的特大型綜合建設集團之一，2020年《財富》世界500強企業中排名第54位，2019年全球250家最大承包商排名第3、大陸企業500強排名第14。

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