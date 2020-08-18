台灣證券交易所指出，為使上市公司公布財務報告損益時點更明確，增列規範上市公司財務報告提報董事會或經董事會決議後應發布重大訊息，自今年第3季財報適用。

證交所表示，上市公司每季財報在每季終了後45日內或年度財報於會計年度終了後三個月內，應公開相關財報數據。部分上市公司為配合法人說明會時間，在法定公告申報期限前公開財務報告，亦屬常見。為使資訊公開時點更為明確，要求上市公司年度及各季財務報告經董事會通過，即需發布重大訊息，讓投資人更有效掌握上市公司營運概況。

(時報資訊)