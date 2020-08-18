《證期局》上市公司財報經董事會決議應發布重大訊息 3Q起實施 07:442020/08/18 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所指出，為使上市公司公布財務報告損益時點更明確，增列規範上市公司財務報告提報董事會或經董事會決議後應發布重大訊息，自今年第3季財報適用。 證交所表示，上市公司每季財報在每季終了後45日內或年度財報於會計年度終了後三個月內，應公開相關財報數據。部分上市公司為配合法人說明會時間，在法定公告申報期限前公開財務報告，亦屬常見。為使資訊公開時點更為明確，要求上市公司年度及各季財務報告經董事會通過，即需發布重大訊息，讓投資人更有效掌握上市公司營運概況。 (時報資訊) #台灣證券交易所 #財報 也許您會感興趣 推薦閱讀 上市公司財報經董事會決議 即應發布重大訊息 04:102020/08/18 證券．權證 康友-KY事件 金管會作六大處置 04:102020/08/18 證券．權證 陸港觀盤－基本面、政策面與資金面匯流 陸股拉回是買點 04:102020/08/18 全球財經 緊急限電 首納戰爭或政治因素 04:102020/08/18 財經焦點 新聞早班車》緊急限電 首納戰爭或政治因素 05:332020/08/18 政治 股價指數期貨贏家專欄－生技行情反彈 康友成受災區 04:102020/08/18 證券．權證 法說頻傳佳音、消費需求回溫 台股甩尾劍指萬三 04:102020/08/18 財經要聞 陸資限制趨嚴 避免跨境多層投資 04:102020/08/18 政治要聞 權證星光大道－和碩 併購助接單旺 04:102020/08/18 證券．權證 康友董座涉掏空 檢約談4人 04:102020/08/18 社會新聞 財經熱門新聞 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》美掐斷華為晶片管道 聯發科慘了 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 可成今停牌 傳泰州廠賣藍思 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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