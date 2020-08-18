台灣證券交易所形式審閱上市公司第2季財報，公告8月19日起新世紀(3383)改列全額交割股，本盟(1475)取消採行分盤集合競價交易方式。

證交所指出，東貝(2499)先前未檢送108年度及109年第1季財務報告，上市有價證券已經停止買賣，本次又未繳交第2季財報，該公司上市有價證券併案停止買賣。

新世紀最近期財務報告顯示，每股淨值低於5元，將改列全額交割股。本盟最近期公告申報財務報告顯示，每股淨值回升至3元以上，將取消分盤集合競價交易方式，但繼續列為全額交割股。

(時報資訊)