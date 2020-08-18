《證交所》8月19日起新世紀改列全額交割股 本盟取消分盤交易 07:442020/08/18 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所形式審閱上市公司第2季財報，公告8月19日起新世紀(3383)改列全額交割股，本盟(1475)取消採行分盤集合競價交易方式。 證交所指出，東貝(2499)先前未檢送108年度及109年第1季財務報告，上市有價證券已經停止買賣，本次又未繳交第2季財報，該公司上市有價證券併案停止買賣。 新世紀最近期財務報告顯示，每股淨值低於5元，將改列全額交割股。本盟最近期公告申報財務報告顯示，每股淨值回升至3元以上，將取消分盤集合競價交易方式，但繼續列為全額交割股。 (時報資訊) #新世紀 #全額交割股 #本盟 #分盤交易 #東貝 也許您會感興趣 推薦閱讀 8/19起 新世紀列變更交易、本盟取消分盤交易 16:572020/08/17 財經 亞洲工業4.0暨智造展 8月19日上秀 04:102020/08/17 財經要聞 《國際金融》期貨走高 周一美股可望溫和上揚 09:262020/08/17 財經 京東上季利潤增長66％ 美股盤前升逾6％ 21:232020/08/17 財經 8/19起凱鈺恢復普通交割 研勤及唐鋒變更交易方法 19:412020/08/17 財經 凱美減資 新股今上市交易 04:102020/08/17 證券．權證 康友-KY明暫停買賣 今第7根跌停至56.6元 12:512020/08/17 財經 圓展飆不停 7月獲利搶先露 04:102020/08/17 證券．權證 上市公司H1營收減4％ 獲利微增 18:132020/08/17 財經 22檔台股原型ETF規模近2,300億元 16:242020/08/17 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》美掐斷華為晶片管道 聯發科慘了 - 即時 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 可成今停牌 傳泰州廠賣藍思 - 財經要聞 - 工商時報 美掐斷華為 殃及聯發科 新規阻止第三方設計公司賣晶片給華為 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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