臺企銀（2834）為提供客戶更便利、舒適的金融環境，將開業已40年的新竹分行遷移至距離原址僅300公尺的地標性大樓「東城100」1、2樓繼續營業，並於17日舉行喬遷開幕典禮，希望以全新風貌及更舒適環境，服務既有客戶及鄰近區域民眾、企業。

臺企銀指出，新竹分行自前身「臺灣合會儲蓄」時期即設於舊址，後經1980年改建完成遷回。隨著新竹市商業活動頻繁及新竹科學園區產業蓬勃發展，迄今40年來帶動銀行業務持續成長，但5層樓行舍已存有動線不佳問題。

對此，臺企銀決議將新竹分行遷址至鄰近的新竹市東門街98、100、102號1、2樓繼續營業。新址周邊為新竹市政府營造宜居城市改善景觀重點區域，緊鄰被譽為「新竹之心」的東門圓環及護城河公園，且距原址僅300公尺，可兼顧現有客群。

臺企銀長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣。受新冠肺炎疫情影響，今年不少中小企業面臨巨大衝擊，臺企銀從防疫到紓困再到振興，採取從寬、從速、從簡作業流程，盼以「即時雨」伸出援手，協助中小企業共同渡過難關。

今年歡慶105周年的臺企銀表示，未來將持續落實政府政策，推動都更、綠能、銀髮及文創金融，提供客戶更優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，落實專注「一青、二老、三創」政策目標，隨著時代潮流前進、邁入下一個100年。

(時報資訊)